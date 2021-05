Omicidio nella notte: ragazzo di 26 anni ucciso in strada a colpi d’arma da fuoco

Durante la scorsa notte, un ragazzo di 26 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nel quartiere della Vucciria di Palermo. Sull’omicidio indaga la Polizia.

Un ragazzo di soli 26 anni è stato assassinato a Palermo durante la scorsa notte. Il giovane, figlio di un uomo condannato per mafia, si trovava nel quartiere della Vucciria, quando sarebbe stato raggiunto da alcuni proiettili. Soccorso e trasportato in ospedale da alcuni parenti, il cuore del 26enne ha smesso di battere poco dopo per le gravissime ferite. Sono in corso le indagini della Polizia del capoluogo siciliano per ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare il responsabile del delitto.

Palermo, omicidio nella notte: ragazzo di 26 anni ucciso a colpi d’arma da fuoco

Ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava in strada. Questo il tragico destino di Emanuele Burgio, ragazzo di 26 anni freddato durante la scorsa notte, tra domenica 30 e lunedì 31 maggio, nel quartiere della Vucciria di Palermo.

Il 26enne, figlio di un uomo arrestato nel 2011 e condannato per mafia, riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, sarebbe stato assassinato in via Cassari, dove sono giunti alcuni parenti che lo hanno trasportato presso il Policlinico del capoluogo siciliano.

Leggi anche —> Uccide la compagna in strada e continua a ripetere frase agghiacciante: arrestato

In ospedale, i medici hanno provato a salvargli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nella notte è stato dichiarato il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Leggi anche —> Uccide il coinquilino e crolla davanti agli inquirenti: confessione agghiacciante

Sul luogo della sparatoria sono arrivati anche gli agenti della Polizia e della Squadra Mobile, avvertiti da alcuni residenti che avevano sentito gli spari. Gli agenti hanno avviato le indagini per chiarire con esattezza quanto accaduto e rintracciare chi ha aperto il fuoco. Da accertare anche il movente del delitto che non è chiaro se possa essersi consumato al culmine di una lite o possa essersi trattato di un regolamento di conti.

La drammatica notizia ha sconvolto la comunità di Palermo. Innumerevoli sono i messaggi di cordoglio ed in memoria di Emanuele pubblicati nelle ultime ore sui social network da amici e conoscenti della vittima