Pubblicità occulta: bufera su Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Sala

L’Antitrust ha avviato un’indagine per pubblicità occulta. Nel mirino Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e BAT Italia.

Social network, influencer e pubblicità occulta. Questi gli elementi della vicenda che vede coinvolti Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez, Stefano Sala e BAT Italia S.p.A. L’Antitrust ha puntato il dito contro i tre noti volti e l’azienda avviando un’istruttoria nei loro confronti. Gli influencer, legati da un rapporto di natura commerciale con BAT, avrebbero infatti condiviso sulle loro seguitissime pagine Instagram post promozionali per pubblicizzare “Glo Hyper”, un dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto dall’azienda.

Gli influencer avrebbero pubblicato contenuti per dare visibilità al prodotto. Nonostante questo, pur avendo taggato il marchio, le comunicazioni non hanno riportato elementi che facessero comprendere chiaramente che si trattasse di pubblicità.

Pubblicità occulta: fari puntati su influencer e BAT Italia S.p.A

L’intervento dell’Antitrust in merito alla presunta pubblicità occulta di BAT Italia S.p.A e di noti influencer si inserisce nell’ambito di una serie di indagini. Gli ispettori della Guardia di Finanza si erano recati la scorsa settimana presso l’azienda per svolgere alcuni accertamenti.

In passato l’Autorità aveva sottolineato come le promozioni a fini commerciali debbano essere riconoscibili e come sia vietata qualsiasi forma di pubblicità occulta anche nei social network. Nell’era del digital, con il delinearsi dell’influencer quale professione, proliferano sempre più profili che sponsorizzano brand e prodotti. Per questi soggetti comunicare agli utenti come questa tipologia di post siano a scopo pubblicitario non è più opzione.

In passato una situazione affine era emersa con il caso Alitalia e Aeffe, società della stilista Alberta Ferretti. In quell’occasione erano stati coinvolti nomi del calibro di Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, Martina Colombari e Federica Fontana.