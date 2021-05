Sono ore di apprensione per il Regno Unito che è stato appena allertato per l’inizio di una terza fase da infezione da Coronavirus. Purtroppo la pandemia non tende a regredire.

Il Paese della Regina Elisabetta II è ancora una volta messo a dura prova. Nelle ultime ore sta circolando la notizia che nel Regno Unito sia iniziata la terza fase da infezione da Covid-19.

Il panico si sta seminando ovunque poiché la maggior parte dei casi sono dovuti dalla variante indiana che rappresenta il 75% dei contagi.

Il Governo inglese sta cercando di capire, supportato da un team di esperti, quale linea difensiva adottare per scongiurare il peggio.

Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta e quanto è grave la situazione.

Il Regno Unito con il fiato sospeso per l’infezione da Covid-19

Purtroppo ci sono dei segnali che potano il Regno Unito nelle prime fasi di una terza ondata da infezione da coronavirus. A lanciare l’allarme è stato il Professore Ravi Gupta, esperto dell’Università di Cambridge.

L’esperto ha informato il Governo sui rischi che si stanno per affrontare, l’infezione si sta diffondendo rapidamente e al momento i casi sono ancora relativamente bassi. Il Professore ha avuto modo di spiegare la sua scoperta mediante la Bbc.

A prendere piede tra gli inglesi è la variante indiana che rappresenta il 75% dei contagi. L’ipotesi dell’esperto è che la fine delle restrizioni, previste per il 21 giugno, possa slittare a data da destinarsi.

Il Regno Unito, nel report giornaliero per i contagi da Coronavirus, sta riportando numeri altissimi. Da cinque giorni consecutivi sono 3.000 i contagi quotidiani, una cosa simile non si vedeva dal 12 aprile scorso.

Per fortuna la campagna vaccinale continua senza sosta e sta avendo non poco successo. Tutta la Royal Family è scesa in campo per sensibilizzare la popolazione a vaccinarsi contro il Covid-19 per cui per il Regno Unito non è detta ancora l’ultima parola.

La speranza è che il vaccino possa realmente resistere alle varianti che circolano in maniera repentina nelle altre parti del mondo.