Rosaria Cannavò: scollatura celestiale e panna ovunque, fan in tilt – FOTO

Rosaria Cannavò è uscita dall’Isola dei famosi e con le sue foto ha ammaliato i suoi fan che impazziscono per lei, strepitosa vestita così

Anche per Rosaria Cannavò l’esperienza all'”Isola dei famosi” è terminata e la showgirl ha fatto ritorno in Italia. Si è fatta conoscere dal pubblico per quella che è, una donna dalle mille sfaccettature che a quanto pare però non è piaciuta agli italiani.

Per lei il reality è stata un’avventura meravigliosa e ricca di scoperte. Su Instagram l’ex naufraga ha affermato di essere stata lei stessa al 100% sia nel male che nel bene.

Rosaria Cannavò: dopo l’isola ancora più sensuale

Rosaria Cannavò è uscita ad un passo dalla semifinale, ma non ha rimpianti visto che ha vissuto “l’Isola dei famosi” in un modo meraviglioso. La cosa che più le è mancata è stata il cibo. Nelle Honduras i naufraghi vanno avanti con riso e pesce pescato, ecco perché sono tutti dimagriti.

La donna, non appena è tornata a casa, non ha perso occasione di farsi una doccia, vestirsi e poi mangiare. Proprio ieri, ha pubblicato una foto sensuale ma anche divertente. “Maritozzo al Cioccolato o Bianco? Alla fine li ho mangiati entrambi” ha scritto sotto al post con il dolce in bocca e la panna dappertutto.

Ma i fan oltre ai maritozzi hanno intravisto una scollatura celestiale che li ha mandati in tilt, lasciandoli senza parole. Coperta da un vestitino floreale, la Cannavò abbronzata e con il décolleté in primo piano è già virale e la sua foto ha fatto il giro del web.

“Io ne vedo quattro di maritozzi” è stato il primo commento sotto alla foto e poi ancora “Che bombolona”, “Meravigliosa” scrive qualcun altro. Rosaria non avrà vinto “l’Isola dei famosi”, ma ha conquistato tanti fan.