Sara Tommasi si racconta: “L’errore più grande della mia vita”

Intervista esclusiva a Sara Tommasi, la showgirl ed ex modella italiana conosciuta soprattutto per il suo passato difficile

Sara Tommasi è una showgirl ed ex modella italiana. Laureata in economia ha poi deciso di intraprendere la strada dello spettacolo. Nel 1998 ha partecipato a Miss Italia e poi ha esordito come veejay per All Music. Nel 2006 è stata una dei naufraghi dell’Isola dei famosi, aggiudicandosi il quarto posto.

La vita per lei non è sempre stata facile, ha dovuto affrontare momenti difficili che l’hanno messa a dura prova. Ma oggi a distanza di anni è rinata e grazie alla musica, è appena uscito il suo brano Errore giustissimo e alla scrittura ha trovato se stessa. Lo racconta nel suo libro dal titolo Ricomincio da Sara.

Noi di Yeslife le abbiamo fatto qualche domanda e Sara è stata così gentile e disponibile. Ecco cosa ci ha raccontato.

Ciao Sara presentati ai nostri ascoltatori

Ciao, sono Sara Tommasi, attrice e showgirl, nata a Terni nel 1981.

Descriviti con tre aggettivi

Solare, simpatica e buona.

Una cosa che ti rende felice

Mangiare fuori.

Cosa ti dicono più spesso?

Di stare tranquilla e serena.

Cosa cambieresti del tuo corpo?

Sono abbastanza contenta di come sono.

Principe azzurro trovato, adesso?

E adesso corono il mio sogno.

Un matrimonio intimo ma speciale, il ricordo più bello?

Il bacio appena siamo arrivati nella sala consiliare.

A quando la grande festa?

Ma per ora abbiamo sospeso perché causa Covid bisognava vaccinare tutti i presenti perché era un po’ un problema, quindi abbiamo rimandato.

Hai mai tradito?

No.

Un passato nel buio, tra scandali ed eccessi. Quando è arrivata la svolta?

La svolta è arrivata sei anni fa.

La persona che ti ha aiutato a rinascere?

Sicuramente mio marito.

Come ti vedi tra dieci anni?

Con dei figli.

Un sogno ricorrente?

Che cado dal letto.

L’errore più grande che hai fatto nella tua vita

Fidarmi di persone sbagliate.

Quarto posto all’Isola dei famosi, il ricordo più bello

Quando mangiavo il cocco che avevo una fame terribile.

Dove vorresti vivere?

Mi piace Terni.

Cosa fai nel tempo libero?

Leggo, faccio sport, cucino.

Piatto preferito

spaghetti al pomodoro.

L’ultima volta che hai pianto

Tanto tempo fa.

Ricomincio da Sara, è un libro

Autobiografico che parla della mia adolescenza fino al matrimonio.

Qual è il messaggio?

Il messaggio è che si può andare avanti nonostante ci sia stato qualche piccolo intoppo.

A chi lo dedichi?

Mio marito.

Un saluto agli ascoltatori

Un saluto a tutti gli ascoltatori, un bacio.