Zodiaco, i segni con una bassa autostima: i più insicuri di tutti

Scopriamo quali segni zodiacali vengono considerati i più insicuri, tanto da rientrare tra quelli con meno autostima in assoluto

In passato abbiamo individuato quali segni zodiacali spiccano per una forte autostima, che li rende sicuri di sé e delle proprie capacità. Al contrario esistono anche persone che fanno piuttosto fatica a credere in se stessi, trovandosi a confrontarsi con tutte le conseguenze del caso. Avere una bassa autostima può portare a perdere delle opportunità, a sottovalutare i propri talenti, ad abbandonare i propri sogni poiché convinti di non riuscire a farcela. Scopriamo quali segni rientrano in questa categoria.

I segni zodiacali più insicuri di tutti

Tra i segni zodiacali con una bassa dose di autostima troviamo il Cancro che si lascia facilmente abbattere dalle difficoltà. Crede poco in se stesso e per questo ogni critica che gli viene rivolta va a nutrire la sua insicurezza. Per questo motivo ha spesso bisogno che siano gli altri a ricordargli quanto valga.

Poi c’è la Bilancia che se da un lato crede nelle proprie capacità, soprattutto in ambito lavorativo, dall’altra si trova a fare i conti con alcuni problemi relazionali. Quando si tratta di rapporti amorosi emerge la bassa autostima che ha nei propri confronti, non credendo mai di essere abbastanza per gli altri. Quando si innamora finisce per diventare dipendente dall’altra persona, temendo sempre di essere abbandonato per qualche motivo.

Altro discorso invece per il segno della Vergine che inizia a dubitare di sé nel momento in cui non riesce a portare a termine gli obbiettivi prefissati. Le persone nate sotto questo segno pretendono tanto da se stesse e la mania del controllo non aiuta questo loro aspetto caratteristico. Nel momento in cui qualcosa non va secondo i piani sono i primi a darsi la colpa, facendo emergere tutta la loro insicurezza.

Forse a sorpresa troviamo in questa categoria anche il Capricorno, segno tendenzialmente forte e deciso. Nonostante mostri spesso una corazza e ostenti una sicurezza anche eccessiva questo non significa che non abbia delle cose da risolvere con se stesso. Tutti hanno delle fragilità e delle insicurezze e il Capricorno è solo molto bravo a mascherarle. Pretende molto da se stesso e sembra che non sia mai soddisfatto pienamente di quello che fa o di ciò che riesce a ottenere.

Infine troviamo il segno dei Pesci, particolarmente fragile, che tende a possedere una bassa autostima. La sua volontà di non ferire gli altri lo porta a soffocare i propri desideri e a lasciare che siano loro a prevalere. Non riesce mai davvero a riconoscere le proprie qualità e crede di essere un peso per chi gli sta intorno, per questo tende a restare spesso in disparte.