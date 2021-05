Stefano De Martino e Santiago: due gocce d’acqua, che figlio prodigio

Stefano De Martino ha un grande amore: suo figlio Santiago, nato dalla sua storia con Belen. I due hanno molto in comune, anche una passione

Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi più in voga del momento. Da ballerino allievo della scuola di “Amici” è diventato un giudice del programma di Maria De Filippi e conduttore di altre trasmissioni.

Un ragazzo di bello aspetto, molto amato dal pubblico italiano e in particolare dalla cerchia femminile che non perde occasione di seguirlo sui social ed è molto attenta a scoprire cosa combina in ambito sentimentale.

Stefano De Martino: il figlio è uguale a lui – FOTO

Oltre ad essere un vip è anche un papà meraviglioso che con determinazione e impegno, giorno dopo giorno sta facendo scoprire al suo piccolo Santiago tutti i particolari del mondo. I valori, i diritti e i principi che lo renderanno un uomo migliore, proprio come suo padre.

Santiago è il figlio di Stefano de Martino e Belen Rodriguez, i due sono stati sposati ed hanno vissuto una storia senza limiti che però è finita definitivamente l’anno scorso.

Oggi la modella argentina sta per diventare mamma per la seconda volta, mentre il ballerino è ancora single e la sua unica priorità è prendersi cura di suo figlio. I due si assomigliano molto, Santiago ha da poco compiuto otto anni ed è molto legato al papà. Condividono molti momenti insieme e tante passioni, tra queste il tennis. De Martino gli sta insegnando i trucchi del mestiere.

Su Instagram i fan non perdono occasione di complimentarsi con De Martino e di lasciare messaggi e commenti per il meraviglioso bambino che ha. Molti si chiedono chi potrebbe di nuovo conquistare il cuore del ballerino e il web è sempre più curioso.