Un Posto al Sole anticipazioni 1° giugno: Vittorio ha preso una brutta batosta da Alex, ma un incontro con Speranza lo porterà a prendere una decisione inaspettata

Franco di recente ha lavorato per Roberto Ferri: l’imprenditore gli ha chiesto di rispolverare le sue doti da investigatore per aiutarlo a capire chi stava cercando di sabotare I Cantieri. Dopo gli ultimi eventi, però, le loro strade si sono separate: Franco si era deciso finalmente a tornare a casa dalla propria famiglia per dedicarsi solo ed esclusivamente a loro, quando improvvisamente viene di nuovo coinvolto da Biagio.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Vittorio di recente ha preso davvero una brutta batosta: dopo aver incontrato Speranza, ha capito di aver bisogno di qualche giorno da passare insieme ad Alex, che è partita per Madrid qualche mese fa. I due si sono lasciati quando lei è stata presa per lo stage ma lui le aveva promesso che l’avrebbe aspettata: lei non ha fatto lo stesso, però, perché in Spagna ha conosciuto un altro ragazzo di cui si è innamorata. Vittorio lo ha scoperto proprio mentre era in procinto di partire per Madrid, e dopo aver appreso questa brutta notizia, prenderà una decisione davvero inaspettata.

Jimmy ha chiesto a Renato di regalargli un drone, e lo ha convinto dicendogli che con questo aggeggio avrebbe potuto spiare Raffaele. Ora che il regalo è arrivato, Renato non vede l’ora di mettere in pratica le sua abilità da spia e vedere cosa combina il suo amico in giardino.