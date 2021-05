Valentina Vignali è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram la ritrae insieme a Lorenzo, il suo amato fidanzato

Valentina Vignali è sicuramente una delle influencer più amate del mondo del web. Diventata conosciuta per essere una giocatrice di basket piena di talento, è diventata nota nel mondo dello spettacolo e del gossip per le sue storie d’amore e per la sua innata simpatia. Qualche anno fa ha deciso di partecipare al Grande Fratello, dove ha cercato di lasciarsi alle spalle una volta e per tutte quella brutta storia con Stefano Laudoni che le ha spezzato il cuore. Valentina, infatti, è stata fidanzata per quattro anni con lui, prima di scoprire che la tradiva.

Valentina Vignali bellissima con il suo Lorenzo: “Lui cacio, io pepe”

Valentina entrò nella casa più spiata d’Italia decisa a lasciarsi alle spalle questa brutta storia, ma soprattutto a dare una possibilità al ragazzo che la stava aspettando fuori, Lorenzo. Con lui era cominciata da pochissimo e ha capito la sua importanza soltanto durante quel periodo che sono stati lontani, dove lui è stato paziente e ha continuato a rispettarla e ad esserle fedele nonostante la distanza. Quando lei è uscita dalla casa, lo ha rincontrato subito e da allora è cominciata la loro meravigliosa storia d’amore che prosegue ancora oggi fuori dal programma.

Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, Valentina e Lorenzo appaiono più felici e innamorati che mai. “Lui cacio, io pepe” scrive Valentina come didascalia della foto che ha raggiunto migliaia di likes. Lei e Lorenzo sono stretti in un abbraccio e si scambiano un bacio appassionato.