Veronica Gentili e lo sguardo che ti conquista in studio-FOTO

Veronica Gentili ha condiviso una foto su instagram mentre è in studio a lavorare. Indossa una gonna a tubino bianca con camicia ampia beige e tacchi a spillo, guarda la fotocamera con un sguardo ammiccante. I commenti di apprezzamento sono tantissimi:”La mia attenzione è catturata dal tuo sguardo così penetrante e sensuale che mi impedisce di seguite con attenzione la tua intervista a Salvini..Questo è il potere! Bella e intelligente”, “Non male proprio niente male voto da zero a dieci:172”.

La Gentili è una conduttrice molto professionale e seria, nel programma dove conduce quindi Stasera Italia, appare sempre preparata e a suo agio nel parlare di politica fondamentalmente. La bella conduttrice ha iniziato la sua carriera come attrice in realtà, poi piano piano ha scoperto la passione per il giornalismo e l’informazione. Questo l’ha poi portata a Stasera Italia. La conduttrice ama molto scrivere, tanto che ha collaborato anche ad alcune stesure per il cinema, la televisione e anche il teatro. Il suo debutto in televisione avviene con un film di Gabriele Muccino, “Come te nessuno mai”.

Nel 2015 però diventa Giornalista Pubblicista e comincia ad essere invitata in alcuni programmi di attualità come Piazzapulita. Inizia poi a scrivere su un noto giornale, Il Fatto Quotidiano. La Gentili è fidanzata con un uomo di nome Massimo che lavora nel mondo del cinema, è infatti uno sceneggiatore. Sono sei anni che la loro storia va avanti. La Gentili recentemente aveva raccontato la convivenza forzata dovuta al lockdown. Ha affermato che si è trovata benissimo con il suo compagno che si occupa di tutto tra spesa e cucinare. Lei infatti dice di non essere una buona donna di casa.

I loro litigi ruotano intorno al monopolio della televisione, lei infatti vorrebbe vedere i canali d’informazione dei suoi colleghi. Mentre lui chiaramente film o serie televisive. Riescono a trovare un accordo però. Lei può guardare quello che vuole fino alle 22. Quindi è stata così la sua quarantena, tra lettura, scrittura fidanzato e yoga.