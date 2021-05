La bella influencer Zoe Cristofoli ha condiviso una foto su instagram dove appare su una barca in bikini, splendore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Zoe Cristofoli e la sua sensualità sulla barca in mezzo al mare. Ha condiviso una foto l’influencer dove appare sensuale e bellissima con un bikini nero e i tatuaggi in vista. Nella didascalia ha scritto una frase nostalgica e dolorosa riguarda la rottura con il suo ex fidanzato, Theo Hernandez:”La cosa più dolorosa è perdersi nel processo di amare troppo qualcuno dimenticando che anche tu sei speciale..Remember this“.

Zoe Cristofoli e la rinascita dopo la rottura con Hernandez

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

L’influencer ha condiviso una foto mentre è su una barca al largo, e ha scritto due righe sulla sofferenza di perdere se stessi mentre si ama qualcun altro. Chiaramente parla della sua più recente storia d’amore con il calciatore del Milan Theo Hernandez. I due si sono lasciati da poco infatti, dopo un anno e mezzo di relazione. Tutto sembrava andare a gonfie vele, un’amore bellissimo e forte. Ma come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia della rottura. I motivi? ancora non sono chiari. Si parla del fatto che lui stia lasciando il Milan per il Paris Saint Germain e quindi questa distanza potrebbe averli separati.

Ma infondo lei poteva seguirlo oppure un modo si trovava se era questo il problema. Entrambi non hanno dichiarato pubblicamente ancora nulla. Alcune fonti vicine a loro hanno rivelato che avevano bisogno di tempo per confermare la rottura prima di comunicarlo a tutti. Forse non erano convinti nemmeno loro inizialmente. Fatto sta che entrambi non si seguono più sui social e l’influencer scrive frasi che fanno riferimento a una rottura. La loro storia è stata da subito importante, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia. Lui le aveva anche organizzato una festa a sorpresa bellissima per il compleanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ZOE CRISTOFOLI (@zoe_cristofoli)

Tuttavia qualcosa sarà pur successo tra loro, anche se per il momento non è dato sapere di preciso che cosa. Aspettiamo che uno dei due faccia un passo avanti e dichiari la loro situazione, probabile che a farlo sarà la Cristofoli prima o poi. Da influencer sta a lei la mossa più a lui.