Abs workout: il nuovo circuito veloce e divertente del giorno -VIDEO

Pronti per un nuovo allenamento per un fisico più tonico e sano? Ecco il circuito del giorno insieme a Francesca Brandina

La settimana è appena iniziata e noi siamo pronti a consigliarvi il circuito del giorno. In questo primo martedì di giugno l’allenamento che stiamo per spiegarvi è un abs workout, divertente ma impegnativo.

Anche questa volta è Francesca Brandina a spiegarvi tutti i particolari del circuito, l’influencer è amante del fitness e ogni giorno pubblica sul suo profilo Instagram vari allenamenti che potrebbero interessarvi.

Abs Workout: il circuito del giorno -VIDEO

L’allenamento del giorno prevede un ritmo intenso e un recupero di solo pochi secondi tra un esercizio e l’altro. Il circuito che Francesca Brandina ha appena pubblicato consiste in tre round e sono numerose ripetizioni senza pause in mezzo, ma solo un minuto al termine di ogni giro. Iniziamo:

60” plank 20 commando 20 shoulder tap 20 plank touch 10 slow X mountain climbers and kick back + 10 X mountain climbers 20 mountain climbers 20 low plank twist 10+10 side plank leg lift hip dips 20 plank touch

L’abs workout è a corpo libero e quindi non servirà nessun peso o attrezzo per farlo, solo tanta volontà e determinazione. Prima di iniziare si consigliano dieci minuti di riscaldamento e alla fine dieci minuti di stretching. Per cominciare potrete anche fare una breve corsa o camminata, insomma un po’ di jogging.

E voi siete pronti a tornare in forma e a seguire uno stile di vita sano e corretto? Con la giusta alimentazione, specifici allenamenti, riuscirete ad ottenere ottimi risultati. Cosa aspettate?

La prova costume è alle porte ed è il momento di sfidarla una vola per tutte. Basta scuse, che sia in palestra, in casa o all’aperto dateci dentro. Una volta iniziato, non potrete più farne a meno.