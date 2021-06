Aida Yespica le stende tutte, il balletto in auto è da infarto. Alza la temperatura – FOTO

Sono bastate poche stories per far impazzire i suoi fan sui social, un balletto in auto con movenze sinuose e ha steso tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

La bellissima modella e showgirl venezuelana Aida Yespica centellina le foto che pubblica nel feed della sua pagina Instagram preferendo invece condividere molte stories che la ritraggono durante l’arco della sua giornata, tra shooting e collaborazioni con in vari brand del lusso di cui è testimonial da diversi anni.

I fan della ex gieffina – 833mila in netta crescita – ringraziano sempre per questi ritratti essenziali di lei, sensuale e aitante sempre come agli esordi della sua carriera. La sua vita ora però comprende anche il figlio 12 Aron e Honey, un tenero bulldog francese di un anno che la accompagna ovunque nelle sue attività fuori casa.

Aida è tra le influencer più copiate dalle donne in termini di stile, seducente anche in tenuta sportiva, alza la temperatura con pochi giochi di magia. Lo ha fatto anche nelle ultime foto postate tra le stories della sua pagina social.

NON PERDERTI ANCHE —> “Sei una pazza”, Shaila Gatta si scatena sui social, l’ultimo REEL è già virale

Aida Yespica, bellezza fatta persona. Che curve

PER VEDERLA, VAI SU SUCCESSIVO