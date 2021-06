Alice Basso e la ripetizione curiosa ogni anno per il suo compleanno-FOTO

L’influencer da quattro anni ripropone la stessa cosa per il suo compleanno, sostiene che è assurdo ma non ha scelta

La bella Alice Basso ha condiviso una foto su instagram che la ritrae con davanti a se una torta bellissima ispirata a Wonder Woman. Nella didascalia però racconta un retroscena curioso riguardo alla torta. Scrive:”Siccome sono senza torta quest’anno, beccatevi quella del 2018 30 anni per la quarta volta assurdo!”. Insomma niente torta per l’infuencer nel giorno del suo compleanno, ma non è chiaro perché. Sostiene che farà dei festeggiamenti tranquilli in famiglia per via delle restrizioni e di conseguenza non ha organizzato nulla per la torta.

Alice Basso ricicla la torta dei 30 anni

L’influencer è rimasta sprovvista di torta nel giorno del suo compleanno. Quindi per nostalgia ha condiviso su instagram la sua vecchia torta dei 30 anni. Cosa che tra l’altro ha detto di aver fatto per la quarta volta. Nelle stories ha spiegato che non è riuscita ad organizzare la torta per via dei molti impegni. Inoltre viste le restrizioni ancora in auge, non era particolarmente in vena di festeggiamenti. Ha spiegato che andranno solamente a cena in famiglia e basta. Oltretutto una cena che terminerà prima delle 23.00 perché come tutti sanno a quell’ora scatta il coprifuoco. Inoltre la Basso ha raccontato che per i suoi bimbi è arrivata l’ultima giornata di scuola prima delle vacanza estive. Sui social appare visibilmente preoccupata della gestione estiva dei bambini tra lavoro e altri impegni personali.

Ma spiega che in un modo o nell’altro riuscirà a gestire tutto. La bella Basso è apparsa recentemente in televisione nel programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro. Bellissima come sempre ha pubblicato delle foto dell’esperienza e scritto qualche riga:”Finalmente ci siamo! Ci vediamo questa sera all’ultima puntata di Avanti un altro! Pure di sera. Sarò la caposquadra di un gruppo top! Ma non vi anticipo nulla..Voglio che vediate le mie figuracce così, senza anticipo. A Stasera su canale 5. Grazie per avermi invitato Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli“. In moltissimi hanno commentato le foto con estasi. Arrivano anche i messaggi di alcune colleghe e amiche tra cui Manila Nazzaro che fa dei cuori e Zoe Cristofoli che anche lei risponde con dei cuori.

Laura Chiatti commenta scrivendo “Bella” e Francesca Brambilla, che conosce bene lo show dato che è una delle bonas, commenta scrivendo:”L’affettatrice”. Si riferisce a un momento di difficoltà incontrato dalla Basso nel programma. L’influencer infatti risponde dicendo che cerva lo sguardo della Brambilla per un aiuto.