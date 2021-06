“Sei la cosa migliore del mondo”, Ana Mena fa il boom di like a -3 dal nuovo singolo – FOTO

Ana Mena ha pubblicato una foto da lasciare di stucco i suoi fan sia per la sua bellezza che per lo spoiler fatto sulla nuova canzone in uscita tra tre giorni

La bella e affascinante cantante Ana Mena ha pubblicato una foto che ha lasciato a bocca aperta i suoi follower per due motivi. Il primo è per la sua incantevole bellezza e l’altro è perché ha annunciato che tra 3 giorni uscirà il suo nuovo singolo. Inoltre ha scritto, nella didascalia al suo scatto, di commentarlo con un bacio per ricevere uno spoiler della canzone nuova. I suoi seguaci sia italiani ma soprattutto spagnoli, dato che è nata a Estepona nella zona dell’ Andalusia in Spagna, hanno scritto moltissimi complimenti e, ovviamente, tante emoticon del bacio. In molti di lingua iberica hanno chiesto ad Ana se il nuovo brano in collaborazione con Rocco Hunt sarà solo in italiano o se si potrà ascoltarlo anche in spagnolo.

Ana Mena, la foto incantevole che abbaglia i fan

Il nuovo singolo di questa ormai consolidata coppia artistica uscirà a mezzanotte di venerdì prossimo, giorno in cui di solito escono le novità musicali sui canali di musica in streaming come Spotify, e si chiamerà “Un bacio all’improvviso”, ed ecco spiegato il motivo per cui la Mena voleva tanti baci per spoilerare qualcosa della canzone in coppia con l’artista 26enne di Salerno. I commenti per la 24enne andalusa sono arrivati a valanga a destra del suo scatto su Instagram, tra cui ce n’è uno bellissimo che recita (in spagnolo): “Sei la cosa migliore del mondo”.

Davvero un bellissimo complimento per la ragazza dal talento d’oro a livello musicale e dall’estrema bellezza. La collaborazione che porta ai duetti di Ana Mena e Rocco Hunt è nata con la hit “A un passo dalla luna”, di cui esiste anche la versione spagnola, “A un paso de la luna”.

Quindi anche se la cantante non ha risposto a chi le chiedeva se anche “Un bacio all’improvviso” sarà anche in questa lingua, la risposta molto probabilmente è affermativa dato il precedente.