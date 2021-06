“Ballando con Le stelle” spunta una grande conduttrice. Cosa deciderà Milly Carlucci?

Ballando con le stelle 2021. Quale saranno i personaggi celebri che comporranno il cast della prossima edizione del contest di danza? Esce fuori un nome molto noto

“Ballando con le Stelle” si conferma uno degli show più seguiti della tv di stato. Il programma, infatti, non arresta la sua corsa ed è stato riconfermato per una nuova stagione su Rai Uno. Siamo arrivati a quota sedici. Al timone troveremo sempre la professionale e frizzante Milly Carlucci.

L’edizione scorsa, movimentata dagli ostacoli e incertezze dovute alla pandemia da Covid19, ha visto salire sul gradino più alto del podio la ballerina Lucrezia Lando in coppia con l’attore Gilles Rocca (fresco concorrente anche de “L’Isola dei famosi”).

Non è ancora trapelata una data sicura d’inizio della competizione di danza più attesa della televisione italiana, si presume partirà in autunno. Tuttavia, è iniziato il toto scommesse su quali saranno i volti noti che si cimenteranno tra piroette e acrobazie. É emerso il nome di una conduttrice molto conosciuta. Chi sarà?

Ballando con le Stelle: scopriamo chi parteciperà alla competizione

I motori sono accesi ed è già avviata la pianificazione per la prossima avventura di “Ballando con le Stelle”. La messa in onda è prevista in autunno ma ancora molto poco si sa sul cast dei personaggi famosi che vedremo competere durante il programma.

L’unico nome dato per certo è quello della Miss Italia in carica, Martina Sambucini, che probabilmente avrà già ceduto il titolo quando inizierà la gara.

É trapelato il nome di una famosissima conduttrice televisiva che potrebbe infoltire le fila dei concorrenti. Si è andati a pescare direttamente in casa Rai, stiamo parlando infatti di Bianca Guaccero.

Il volto di “Detto Fatto” non si è lasciata sfuggire ancora nessuna conferma, ma Stefano Oradei, ballerino professionista e coach del programma, ha risposto a un utente su Instagram che gli poneva proprio una domanda su questo argomento.

“Ballare con Bianca Guaccero? Io sono a disposizione”, ha detto Oradei. Semplice desiderio o dietro c’è qualcosa di più? Cresce l’attesa e con essa la curiosità.