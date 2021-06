“Beautiful”, anticipazioni puntata 2 giugno: Brooke prende da parte Zoe

Beautiful, anticipazioni 2 giugno: è arrivato il gran giorno. Brooke è preoccupata per Zoe e cerca di fermarla.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke e Bill baciarsi, spinti dalla reciproca complicità. La Logan desidera tornare a casa da suo marito, ma sa anche che questo non sarà possibile finché Thomas resterà nelle loro vite. Ora che il giovane Forrester sta per sposare Zoe, le cose sembrano essersi risolte, eppure l’ombra di un ricatto incombe sulla famiglia. Thomas sta infatti spingendo Douglas a interrompere la cerimonia, rivelando a tutta la sala il suo desiderio di avere Hope come madre. Anche Liam e Steffy progettano di interrompere la cerimonia, ma per motivi ben diversi. I due hanno capito che Thomas sta tramando qualcosa ed hanno intenzione di fermarlo prima che rovini la vita di Zoe.

Beautiful, anticipazioni 2 giugno: Vinny ferma Thomas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke sarà lieta di vedere Hope e Liam presentarsi mano nella mano al matrimonio di Thomas e Zoe. I due sembrano più tranquilli del solito e stranamente convinti che il matrimonio non si farà. Dopo aver parlato con Ridge ed avergli assicurato che alla fine di questo turbolento periodo torneranno insieme, Brooke prenderà da parte Zoe e tenterò di dissuaderla dallo sposare Thomas. La modella rifiuterà categoricamente.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che anche Vinny cercherà di impedire il matrimonio. Il ragazzo parlerà con Thomas, cercando di convincerlo a rivedere i suoi piani. Nonostante l’avvertimento dell’amico, tuttavia, il giovane Forrester sarà determinato ad andare fino in fondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 2 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.