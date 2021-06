Bevande fai da te: le migliori da provare per l’estate 2021

L’estate è sempre più vicina e qual è il modo migliore per rinfrescarsi e rilassarsi dopo una giornata lavorativa? Le bevande fai da te

Manca sempre meno all‘inizio dell’estate, la natura si è già risvegliata dopo un lungo periodo di letargo e noi dopo mesi di stop chiusi in casa non vediamo l’ora di tornare ad assaporare un pizzico di normalità.

La bella stagione è alle porte e con essa le lunghe sere d’estate in compagnia di amici e conoscenti a sorseggiare un drink o una bevanda più leggera. Quali sono le migliori del 2021? Scopriamole insieme.

Bevande fai da te: quali ingredienti servono

Basta comprare bevande piene di zuccheri e conservanti al supermercato, perché non provare a farle a casa con ingredienti semplici e gustosi?

Servirà tanta frutta, dal melone all’ananas, mango e papaya. E poi ancora prugne, albicocche, pesche e tanti altri alimenti che si trovano durante la bella stagione. Il secondo passo è la scelta dell’acqua, gassata o naturale non fa differenza. E poi, si inizia.

Per preparare delle bevande ricche di vitamine e nutrienti basterà lasciare in infusione nel frigo la bibita per qualche oretta, cosicché acqua e frutta si mescolino perfettamente. Una volta fatto questo, la seconda cosa da fare è quella di filtrare la bevanda, così da togliere ogni residuo del frutto.

Una raccomandazione: mai sbucciare totalmente la frutta, la buccia è ricca di nutrienti e vitamine importanti per il nostro organismo. Inoltre è consigliato bere la bibita non dopo quarantotto ore dall’infusione.

Fate assaggiare le bevande fai da te anche ai più piccoli, questo è un modo alternativo per fare acquisire ai bambini la giusta carica di vitamine utili per affrontare al meglio la stagione calda.

E voi cosa aspettate? Provate a creare qualche pozione di nutrienti senza conservanti e vedrete che sarà un toccasana per il vostro organismo. Non solo, avrete più energie, quelle che serviranno per vivere l’estate al meglio.