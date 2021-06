“Capolavoro di bellezza” Romina Carrisi splendida in accappatoio – FOTO

Romina festeggia il compleanno nella splendida Milano. Coccole e torta per la giovane Carrisi che in accappatoio delizia i fans.

Romina è una dei figli della coppia di artisti Al Bano Carrisi e Romina Power. La giovane è molto seguita sui social, i fans ne apprezzano il sorriso timido e la semplicità della ragazza. Romina junior negli anni ha partecipato spesso in televisione ed è stata altresì una dei concorrenti del reality “L’Isola dei Famosi”. Era la terza edizione la figlia d’arte è stata eliminata dal televoto al quindicesimo giorno.

Il suo profilo Instagram è ricco di foto: primi piani che incantano, sguardi ammalianti e poi tanti paesaggi da togliere il fiato, appartenenti spesso a quella Puglia tanto amata dal padre anche se la giovane ha sempre ammesso di amare viaggiare. Suo paese preferito? l’Australia.

Oggi Romina ha compiuto gli anni – 34 – e si è fatta coccolare in un bellissimo hotel di Milano dove però per l’occasione si fa trovare in accappatoio…e sotto? Niente.

Romina Carrisi in accappatoio ed è subito pioggia di commenti

Romina Carrisi spegne la candelina in occasione del suo compleanno e sul web non si perde l’occasione per mandargli i più sinceri auguri manifestando un profondo affetto. La 34enne si fa trovare in accappatoio con tanto di scollatura, un’immagine che ha stuzzicato notevolmente il web.

Carrellata di storie in occasione di questo suo giorno speciale, dalla sorella agli amici che le dedicano dei teneri pensieri e poi la storia col padre che non poteva mancare assolutamente.

Un modo per ricordare che comunque l’artista di Cellino San Marco sarà sempre il punto di riferimento per Romina come per gli altri figli, così come la sorella con lei in questa giornata.