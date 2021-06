Carolina Marconi, quel sorriso non lascia scampo: difficile resistere – Foto

Carolina Marconi ha pubblicato una nuova foto su Instagram dove sfoggia il suo sorriso smagliante. Un periodo difficile per l’ex del Grande Fratello che da poco ha scoperto di aver un tumore al seno. Date un’occhiata anche voi al nuovo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Sorriso a 32 denti per l’ex gieffina che ha pubblicato uno scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza, nonostante il momento difficile.

Un vero e proprio dramma, infatti, si è abbattuto nella vita di Carolina Marconi. L’ex soubrette da tantissimi anni è legata sentimentalmente all’ex calciatore Alessandro Tulli. Nota per aver partecipato al Grande Fratello nel 2004, la Marconi nelle ultime settimane ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sorprendenti.

Carolina Marconi e la notizia che le ha sconvolto la vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)



Lo scorso marzo, infatti, ha scoperto di aver un tumore al seno. Una notizia che ovviamente le ha sconvolto la vita, come dichiarato da lei stessa sui social: “Ricordo quando i medici me l’hanno detto: mi si è gelato il sangue e sono scappata di corsa come una furia sbattendo la porta, sono andata al bar della clinica scoppiando in un pianto senza fine, i pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? Soprattutto di diventare mamma, come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero persa”.

Dopo la notizia, la Marconi è stata operata il 6 aprile. Un intervento di 8 ore, dove i medici hanno anche ricostruito la mammella. Purtroppo la sua battaglia non è finita qui l’ex gieffina dovrà sottoporsi anche ad una chemio per 6 mesi, in via preventiva. Vicino a lei c’è stata la famiglia, il compagno e gli amici più cari. Ma non solo. Anche i medici e gli infermieri l’hanno seguita giorno dopo giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina)

Come detto prima, la Marconi è legata da tantissimi anni ad Alessandro Tulli, ex calciatore della Roma. Un amore molto duratura che è diventato sempre più forte con il passare degli anni. In passato la Marconi ha avuto anche una relazione con Tommy Vee, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. Dopo il successo del reality, Carolina ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo e di dedicarsi al suo negozio di Roma.