Don Matteo si prepara alla tredicesima stagione della serie e un cambiamento sconvolgente è pronto a spiazzare tutti: arriva Raoul Bova nelle vesti di un nuovo prete che arriva in paese

Il 31 maggio sono cominciate le riprese della tredicesima stagione di Don Matteo. Terence Hill è arrivato sul set e ha inaugurato il set con un brindisi proprio come fa da dodici anni a questa parte. Secondo le prime indiscrezioni che sono trapelate, pare che l’attore reciterà per due settimane prima di andare via: sì, perché quest’anno la serie subirà un cambiamento davvero epocale e che ha fatto molto discutere sui social negli ultimi giorni. Questa per lui sarà l’ultima stagione e sarà presente solo nelle primissime puntate, dove i telespettatori avranno modo di prepararsi al suo addio, per lasciare spazio ad un nome davvero inaspettato: Raoul Bova.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Raoul Bova arriva nella serie Don Matteo: cambiamento epocale, i fans spiazzati dalla decisione degli autori

Raoul Bova interpreterà il ruolo di un sacerdote al suo primo incarico, che durante le prime puntate lavorerà al fianco di Don Matteo. Non è ancora chiaro se sarà il suo arrivo a segnare l’addio di Terence Hill alla serie o se invece segnerà l’inizio di uno spin off dedicato soltanto all’attore più giovane, dunque non ci resta che aspettare l’inizio della serie o vedere se qualche informazione in più riuscirà a trapelare prima dell’esordio della tredicesima stagione. Nonostante ciò, i telespettatori sono molto provati dall’addio di Terence Hill alla serie: sono oramai dodici anni che indossa quella tunica nera e sarà strano non vederlo più protagonista della famosa serie Rai.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Negli ultimi giorni i social sono andati totalmente in tilt per la notizia: per quanto Raoul Bova sia un attore molto amato, i telespettatori non capiscono perché gli autori non abbiano semplicemente deciso di chiudere la serie con l’addio di Don Matteo a Spoleto.