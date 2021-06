Eleonora Boi, mai vista così: importante cambiamento al look – Foto

Eleonora Boi pubblica uno scatto per annunciare a tutti i suoi follower un importante cambiamento nel suo look. Date un’occhiata anche voi al nuovo post della giornalista che, come sempre, delizia i suoi fan che non perdono occasione per farle complimenti.

Eleonora Boi ha pubblicato una foto dove pubblica una serie di foto dove indossa gli occhiali da vista. Sempre bella e sensuale, la giornalista ha voluto informare i suoi follower sul fatto che ha potuto finalmente dire addio ai suoi occhiali.

La giornalista ha risolto i suoi problemi di vista ricorrendo ad un intervento che le ha consentito di rimuovere gli occhiali. Le foto sono accompagnate dalla seguente didascalia: “Niente più quattrocchi, non mi mancherete nemmeno un po’”.

Eleonora Boi annuncia sui social un importantissimo cambiamento: di cosa si tratta?

La Boi ha voluto salutare come si deve i suoi occhiali, pubblicando delle foto che ripercorrono tutti questi anni. Tra i commenti anche chi le fa presente che, anche con gli occhiali, la sua bellezza è evidente.

La giornalista è nota per aver lavorato per anni a SportMediaset dove si è caratterizzata per la sua professionalità. Da qualche mese, però, ha deciso di lasciare l’Italia per volare negli Stati Uniti. La Boi ha deciso di seguire l’amore, il cestista italiano Danilo Gallinari che gioca negli Usa.

I due hanno creato una bellissima famiglia e il loro amore è stato coronato anche dall’arrivo di una bambina. La giornalista non perde mai occasione per condividere scatti social insieme ai suoi fan che non perdono mai occasione per farle complimenti e lusinghe. “Sempre bella e meravigliosa 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️💋💋💘💘💯💯🔝, Brava! Scelta giusta 😎, stavi molto bene con gli 👓, Bellissimaaaaaa, che bella 😍😍, ”, questi alcuni dei commenti presenti sotto il post di Eleonora.

Insomma sembra proprio che la giornalista fosse apprezzatissima anche con gli occhiali. Nonostante ciò, ha preferito comunque dirgli addio. Non ci resta che attendere i prossimi scatti dove si mostrerà come sempre in tutta la sua bellezza e solarità.