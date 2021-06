“Sei come la luna, fai sognare”, Elisa Isoardi abbaglia tutti con la sua bellezza – FOTO

Elisa Isoardi ha pubblicato una foto su Instagram che ha incantato tutti i suoi follower: un incanto al sole di giugno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La ex conduttrice di “La prova del cuoco” Elisa Isoardi è molto attiva anche sui social e non solo in tv con le varie conduzioni di programmi e la partecipazione come concorrente a “Ballando con le stelle”. La bella ex modella 38enne di Cuneo ha da poche ore condiviso una foto in cui si mostra raggiante al sole di inizio giugno con un sorriso smagliante, gli occhiali da sole e una canotta nera scollata e aderente, che lascia leggermente intravedere le sue grazie.

Porta i capelli legati con una coda di cavallo e qualche ciocca le cade sul volto, amplificando la sua bellezza e il fascino e i suoi fan se ne sono accorti. L’hanno riempita di complimenti e cuoricini di gradimento, ben 452 nel momento in cui pubblichiamo per oltre 20 mila like.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Una bona da paura, Laura Chiatti strabilia i fan con una FOTO in intimo

Elisa Isoardi, la foto che lascia i fan di stucco

Per vedere Elisa Isoardi in canotta nera e aderente vai su Successivo