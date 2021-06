Elodie è senza ombra di dubbio una delle cantanti più amate del panorama musicale: ha conquistato tutti quando ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi tanti anni fa

Elodie è sicuramente una delle cantanti più amate del panorama musicale. Ha conquistato tutti quando anni fa ha partecipato di Amici di Maria De Filippi, ma all’epoca forse era ancora troppo acerba e aveva bisogno di crescere e di trovare la sua strada. Infatti il successo esplosivo è arrivato sicuramente dopo il talent show dove ha esordito: tra collaborazioni e tanto altro, è diventata sempre più conosciuta fino a diventare la Elodie che noi oggi tutti amiamo e che apprezziamo sia sui social come persona che come artista con la sua musica.

Elodie si prepara all’estate: il video bollente che fa salire la temperatura

Elodie non si è mai fermata in questi anni, è sempre in continuo cambiamento ed evoluzione: infatti ogni anno lavora su se stessa per migliorare, per imparare a ballare e per saper fare sempre più cose in modo da stupire i suoi numerosi fans che la seguono in tutto quello che fa. Nell’ultimo video pubblicato su Instagram, Elodie si esibisce in un balletto che ha fatto impazzire tutti: nel giro di pochissimo tempo, il filmato è diventato virale sui social. Sicuramente negli ultimi tempi la sua popolarità aumentata in maniera esponenziale: la cantante, infatti, a marzo è stata una delle ospiti d’eccezioni del Festival di Sanremo.

Al Festival ha avuto modo di raccontare la sua storia, della sua passione per il canto e della sua carriera. Da lì il suo seguito è cresciuto tantissimo: su Instagram ha milioni di followers che la apprezzano in tutto quello che fa.