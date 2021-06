La cantante Annalisa ha una proposta per i suoi ammiratori: il risultato che infiamma il web nell’immediato è da non perdere.

La prima reazione dei fan della cantautrice savonese, Annalisa, dopo l’uscita con successo soltanto quattro giorni fa del suo nuovo singolo dal titolo “Movimento Lento“, e realizzato in collaborazione con il giovane cantante modenese, Federico Rossi, si manifesta adesso in seguito ad un ultimatum travolgente come un tripudio generale di emozioni.

Parole sentite da parte dei suoi ammiratori si apprestano in questo primo pomeriggio di giugno a sommergere con forza ed immediatezza l’ultima immagine della meravigliosa Annalisa. L’artista, Classe 1985 e con una carriera ormai di quasi decennale nel panorama della musica, potrebbe addirittura sorprendersi al suo riscontro con esse: “Non ti smentisci mai❤️😮“…

Annalisa, si espone: l’occasione inaspettata che infiamma il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“⚡️Attention please ⚡️“. Un richiamo che sembra provenire da un universo idilliaco è sancito dalla voce melodiosa e grintosa della stessa Annalisa. Nella sua ultima pubblicazione su Instagram, mentre in molti fremono per il debutto del videoclip del suo brano appena uscito, si esporrà a gran voce con un “Grazie“, innanzitutto.

“Grazie a Polaroid Eyewear“, noto brand di occhiali da Sole in auge dal lontano 1937 e conosciuto in gran parte del globo i suoi fan potranno ” partecipare ad uno speciale concorso che ci permetterà di conoscerci ancora meglio ❤️“. Per approfondire la questione la cantante poi rimanderà i suoi ammiratori a fare capolino nelle sue storie per una serie di link di riferimento alla sua fiammante proposta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“Ti prego Annalisa fai di me ciò che vuoi❤️“. E’ questa una delle prime risposte più incisive all’invito di Annalisa a “tentare la fortuna” di quest’oggi. A questo punto l’entusiasmo dei suoi fan risulterà dunque, senza remore, come un’emozione davvero palpabile e priva di confini. Partirà nel frattempo il conto alla rovescia per il suo prossimo videoclip che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere in uscita nei prossimi giorni.