Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo del web: reduce dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip, si sta godendo l’arrivo dell’estate insieme a Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo dei social. Sono oramai un po’ di anni che bazzica nel mondo dello spettacolo, in particolar modo quando ha scelto di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Per lei fu un’occasione di crescita importante, e soprattutto si fece conoscere da tantissime persone che da allora non hanno mai più smesso di seguirla.

Giulia Salemi conquista tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Il suo seguito è sicuramente cresciuto quando, qualche mese fa, ha deciso di rimettersi in gioco e di partecipare anche alla quinta edizione del reality. Non avrebbe mai pensato che questa esperienza potesse cambiarle la vita: nella casa, infatti, la sua vita si è incrociata con quella di Pierpaolo Pretelli. I due sono diventati amici fin dal primo momento, lei gli ha dato tantissimi consigli quando lui era lì invaghito di Elisabetta Gregoraci: tra di loro non stato proprio amore a prima vista, è stato un sentimento molto più consapevole e contro il quale hanno lottato tanto prima di decidere di cedere.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (Instagram @giuliasalemi)Da quando sono usciti dalla casa, è cominciata la loro vita insieme. Qualche giorno fa si sono concessi il loro primo viaggio all’estero, dove hanno scattato dei meravigliosi scatti su delle spiagge incantevoli: l’ultimo che Giulia ha pubblicato sul suo profilo di Instagram, la ritrae proprio lì, più in forma e felice che mai.