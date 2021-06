“Che fisico”: Juliana Moreira in tuta sfoggia le curve, è una tigre – FOTO

Juliana Moreira ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che ha lasciato i fan senza fiato. In versione sportiva si mostra radiosa come non mai.

Tuta verdone, fisico da urlo e sorriso radioso. Questa l’ultima foto condivisa da Juliana Moreira sulla sua pagina Instagram. Sono 745 mila i follower che ogni giorno la seguono con affetto. Modella, ballerina, attrice e showgirl, classe 1982, Juliana ha saputo conquistare il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Negli anni la sua simpatia e il suo fascino sono stati le chiavi del suo successo.

39 anni, Juliana si mantiene in forma praticando regolarmente attività fisica. Fin dall’infanzia si è dedicata allo sport praticando atletica a partire dall’età di 10 anni. Nell’adolescenza è nata la sua passione per gli sport da combattimento a seguito della visione dei film cult di Van Damme e Bruce Lee. Di seguito poi, durante un viaggio in Thailandia, ha appresso il muay thai. Insieme al suo compagno di una vita, Edoardo Stoppa, lo praticano in palestra.



Juliana Moreira sportiva, ama la palestra: fisico mozzafiato

