Giancarlo Magalli dice addio a “I Fatti vostri”? Il saluto gela il pubblico

Si è chiusa un’altra edizione de “I Fatti vostri”, il programma della tarda mattinata di Rai 2 condotto da Giancarlo Magalli. Un volto storico della trasmissione ormai che nel corso di tutte le edizioni è stato affiancato da tantissimi personaggi.

Il record de “I Fatti vostri” è quello di essere il programma più longevo della televisione con ascolti che lo premiamo sempre. Quest’anno il vigile romano prestato alla conduzione è riuscito a portare a casa il 7-8% di share.

Ma a settembre cosa succederà? Aria di cambiamento per il programma scritto da Michele Guardì. Di sicuro non ci sarà Samanta Togni che da un po’ di tempo ha già fatto sapere che l’esperienza è stata bella e l’ha fatta crescere ma si soffermerà su altri progetti.

C’è chi sostiene che tornerà nel cast di “Ballando con le Stelle”, al suo posto potrebbe tornare Roberta Morise che aveva affiancato Magalli fino al 2020. E lo storico presentatore ci sarà? La frase con la quale ha salutato il suo pubblico è stata molto ambigua.

Giancarlo Magalli e “I Fatti vostri”: “Qualcuno ci sarà..”

Giancarlo Magalli a “I Fatti vostri” lascia tutti con il fiato sospeso. Pubblico gelato per via della frase che lo storico conduttore ha usato per salutare tutti prima dell’inizio della pausa estiva. Le sue parole lasciano intendere che molto probabilmente lui non ci sarà.

Dopo tantissime edizioni dice basta? Questo è tutto da vedere. I ben informati dicono che la sua conferma è assicurata ma il suo saluto lascia intendere altro.

Prima di congedarsi Magalli ha ringraziato i telespettatori: “Grazie a voi, pubblico de “I Fatti vostri”, per l’anno più difficile della nostra vita – ha detto – Vi abbiamo tenuto compagnia, ci avete tenuto compagnia. A settembre bussate, qualcuno vi aprirà. In questa piazza a settembre qualcuno a darvi il bentrovato ci sarà”.

Insomma le parole del vigile romano lasciano intendere che ancora non si sa nulla di certo su chi avrà le redini del programma, molto probabilmente non lui? La curiosità sale a mille e nel mentre diventa sempre più difficile la probabilità di Salvo Sottile alla conduzione.