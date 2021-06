Vera Gemma è finita nel panico durante uno scherzo. A orchestrare la messa in scena è stata la redazione de Le Iene.

“Dimmi che è un incubo”, queste le parole di Vera Gemma durante alcuni attimi di panico vissuti nell’ambito di uno scherzo. Un tranello messo in scena a insaputa dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021, dietro il quale vi è lo zampino della redazione de Le iene.

La clip dello scherzo sarà trasmessa questa sera durante il consueto appuntamento con Le Iene. Nella sua realizzazione complice il fidanzato Jeda che avrebbe finto di volerla abbandonare. Prima di questa volontà avrebbe prosciugato il suo conto corrente. Vera avrebbe infatti evidenziato al compagno alcuni strani movimenti sul suo conto corrente bancario, in particolare in merito a una spesa inerente l’acquisto di due biglietti aerei destinazione Miami.

Vera Gemma: attimi da incubo

Lo scherzo messo in scena da Le Iene ha messo a dura prova l’amore tra Vera Gemma e Jeda. Quest’ultimo, manager di musica trap, più giovane di 28 rispetto all’ex naufraga, avrebbe sottratto soldi a Vera prima di abbandonarla. Una spesa per acquistare biglietti aerei per Miami destinati a lui e a un’altra donna.

Sull’account Instagram ufficiale de Le Iene è stato pubblicato un breve video estratto dallo scherzo. Nelle immagini si vede Gemma nella disperazione più totale. In preda al panico piange a dirotto.

In questi mesi i due hanno catturato l’attenzione per la nascita del loro amore. Nonostante la grande differenza d’età forte la loro intesa.

Gemma ha rivelato di aver contattato lei per la prima volta Jeda sui social. Da lì sono sorte molte chiacchere e videochiamate trasformatesi poi in amore. Jeda inoltre sembra aver legato molto con il figlio dell’attrice avuto dieci anni fa con il musicista Henry Harry.