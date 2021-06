“In love with you”. Rosalinda Cannavò uno spettacolo della natura – FOTO

Rosalinda Cannavò è una delle attrici e dei personaggi dello spettacolo più amati degli ultimi tempi. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram, infatti, è record di likes

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Erano un po’ di anni oramai che stava lontana dalla televisione: dopo le numerose fiction a cui aveva preso parte quando era più piccola, ha deciso di allontanarsi per ritrovare se stessa. Infatti, prima della sua partecipazione al reality, nessuno sapeva quanto fosse stata difficile la sua carriera nel mondo dello spettacolo, tra finte relazioni e tanto altro.

Rosalinda Cannavò incanta i suoi followers con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Nella casa, Rosalinda ha ritrovato se stessa. Alla fine è diventata la donna che sognava di essere ed è uscita fuori con tante più consapevolezze che prima certamente non aveva. Ha imparato a farsi volere bene e sono tantissime le persone che ad oggi sono al suo fianco, tra cui Andrea Zenga che ha conosciuto nel reality e di cui si è perdutamente innamorata poco prima che uscisse dalla casa. Ad oggi è una donna felice e la foto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ritrae una persona sicura di sé, consapevole della sua bellezza e della sua forza. La foto è stata scattata in Puglia, dove Rosalinda ha trascorso qualche giorno in tranquillità.

Nella casa, Rosalinda è tornata a farsi chiamare con il proprio nome: non più Adua Del Vesco, oggi è di nuovo quella ragazzina di tanti anni fa che ha rinunciato a moltissimo per trovare la sua strada.