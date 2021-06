“L’Isola dei famosi”, Andrea Cerioli lite in diretta: arrivano pesanti accuse

La semifinale dell’Isola dei Famosi è stata movimentata. Andrea Cerioli è stato al centro di un duro sconto con un’ospite dallo studio.

“Dalla voce si direbbe che hai il dente avvelenato”. Questo l’incipit della conversazione di Andrea Cerioli e Francesca Lodi durante la semifinale di ieri dell’Isola dei Famosi. Uscita dal format l’influencer sarda ha partecipato alla puntata di ieri dallo studio. In collegamento con Honduras si è confrontata con l’ex tronista di Uomini e Donne del quale non ha gradito alcuni comportamenti.

Durante la semifinale i naufraghi sono stati invitati ad avanzare due nomi. I più nominati si sarebbero giochi il televoto. Cerioli ha scelto quello di Valentina Persia, stupendo tutto il pubblico e la Lodi, molto legata alla concorrente, che ha scosso subito il capo per questa scelta.

Andrea ha giustificato la decisione affermando come la Persia nelle ultime settimane abbia avuto atteggiamenti che non ha condiviso. “Si è rivelata una persona diversa da quella che pensavo di aver conosciuto qui. Secondo me ci sono cose imprescindibili nell’amicizia. Parlo di confidenza e pareri che non vanno strumentalizzati per cercare appoggio nel pubblico”, il commento di Andrea.

Andrea Cerioli: scontro acceso con Francesca Lodi

Andrea Cerioli, dopo aver fatto il nome della Persia da mandare in nomination, è stato protagonista di una disputa. Ad attaccarlo è stata Francesca Lodi. L’ex naufraga ha sottolineato come sia felice di essere in studio per poi attaccare il concorrente.

“Non mi rode per nulla, davvero. Perché il pubblico è sovrano decide chi rimane e chi esce, quindi sono contenta di essere uscita. Ho visto dei confessionali dove dici che io sono stata inutile. Invece sono stata una grande naufraga, tu non fai parlar. Sei un finalista che non ha fatto mai nulla”, le parole di Valentina.

L’ex concorrente ha partecipato alla puntata dallo studio dopo l’eliminazione dell’ultima puntata. Ritornata in Italia ha acceso lo studio con lo scontro con Cerioli. Quest’ultimo ha litigato anche con Valentina Persia. I due sono ormai ai ferri corti da giorni per fraintendimenti e tensioni.