Isola, Miryea Stabile eliminata in semifinale: i fan sono tutti con lei. “Forza queen” – FOTO

Un addio sofferto per moltissimi fan che tifavano per lei sin dalle prime battute, Miryea Stabile lascia “L’Isola” a testa alta e con grande orgoglio.

Sfuma anche per Miryea Stabile la possibilità di andare in finale all’Isola. La vincitrice de “La Pupa e il Secchione e Viceversa” è la seconda eliminata nella puntata di ieri dopo Roberto Ciufoli.

La giovane ha perso al televoto flash contro Valentina Persia, le due naufraghe sono finite al televoto dopo aver perso le due prove sfida con le quali sono stati decretati il terzo e il quarto finalista. Una sconfitta amara per lei che si vede soffiare la vittoria ad un passo dalla fine del reality.

Nella puntata di ieri si è fatto sentire anche Tommaso Zorzi che ha rimarcato, in quanto opinionista, il suo parere negativo verso la condotta in questi mesi di Miryea nell’Isola. Per lui è apparsa sempre molto vaga in merito alle sue decisioni non mostrando mai di prendere una posizione netta con gli altri naufraghi.

Aspetto che ha messo in dubbio più volte la sua stessa, tanto professata, ingenuità: “Non riesce a prendere posizione, e questo credo che arrivati alla semifinale non sia accettabile”, afferma convinto Tommaso Zorzi.

Miryea Stabile strega in bikini, mozzafiato al naturale

I fan della giovane fit influencer e fashion blogger milanese non l’hanno presa troppo bene dopo la sua eliminazione.

Il tifo per lei era molto alto ed i messaggi di incoraggiamento copiosi a margine dell’ultim scatto che la ritrae sensuale come non mai con indosso il bikini azzurro monospalla che ben si abbina alla sua carnagione ambrata. Ecco alcuni dei commenti che hanno accompagnato a corredo l’ultimo post prima della decisione finale comunicata in puntata da Ilary Blasi.

“Sei sprecata a L’Isola dei Famosi, non ti meritano. Sono tutti un pugno di invidiosi e cattivi (tranne Matteo). Non ti abbattere, ricordati chi sei 😍”, “Spero di vederti in finale, te lo meriti Miry ❤️”, “Tutto deciso, che schifo. A Iva Zanicchi le darei un cocco in testa. Forza Miry ❤️”, “Forza Miryea, mandiamo in finale la queen”.