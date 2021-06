Nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi ai naufraghi è stata data la possibilità di specchiarsi. La reazione più inaspettata è stata quella di Awed

Si è conclusa anche la semifinale dell’Isola dei Famosi che ha decretato chi saranno i naufraghi a contendersi la vittoria. Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Valentina Persia, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti e Awed si sfideranno lunedì 7 giugno e solo uno di loro sarà decretato vincitore della quindicesima edizione. Come da tradizione giunti alla fine del programma ai naufraghi è stata data la possibilità di guardarsi per la prima volta allo specchio. Tra le reazioni dei concorrenti la più dura è stata senza dubbio quella di Awed.

Awed irriconoscibile dopo il dimagrimento: “Ma faccio schifo”

Dopo mesi passati a patire la fame e a vivere in maniera selvaggia su un’isola, con tutte le conseguenze del caso, i naufraghi si sono ritrovati a fare i conti con un’immagine di se stessi completamente stravolta. Posizionati dinnanzi allo specchio ognuno di loro è rimasto sorpreso dal riflesso, seppur per motivi differenti.

C’è chi è rimasto sorpreso della notevole crescita di una barba incolta, come nel caso di Matteo Diamante e Andrea Cerioli. Chi per sua volontà tornerà a casa cambiato radicalmente come Ignazio Moser che si sacrificato per il gruppo facendosi tagliare completamente i capelli. Chi ha notato un dimagrimento come Valentina Persia che tuttavia si apprezza con qualche chilo in più. Chi ha subito maggiormente il colpo è stato però senza dubbio il giovane Awed.

Lo youtuber, entrato alla prima puntata lo scorso 15 marzo, è il naufrago che più di tutti si è ritrovato con un riflesso totalmente cambiato. Oltre a barba e capelli, la sorpresa è stata trovarsi a fissare un corpo dimagrito notevolmente. Il ragazzo ha perso parecchi chili, arrivando a preoccupare il pubblico per le sue condizioni di salute.

La sua reazione è stata inevitabilmente la più forte di tutte. “Non ci credo, che schifo“, ha esclamato guardandosi allo specchio, “ma io sto andando in televisione così? Che schifo“. Con la simpatia che lo contraddistingue Awed ha domandato se fosse stato istituito un numero verde per aiutarlo. “Voglio rassicurare la mia famiglia, sto bene“, ci ha tenuto a sottolineare.

Un momento che ha intrattenuto e divertito il pubblico, mentre il giovane ha continuato a ripetere quanto non riuscisse ad accettare di essere dimagrito così tanto. Per sua fortuna una sola settimana lo separa dal rientro in Italia e dal tanto agognato cibo.