Justine Mattera super a 50 anni, svela tutti i segreti del suo fascino

Justine Mattera intramontabile, la showgirl italoamericana a 50 anni ancora in splendida forma svela tutti i suoi segreti.

Icona assoluta del mondo dello spettacolo italiano, Justine Mattera ha tagliato poche settimane fa il traguardo dei 50 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La showgirl italoamericana è uno dei volti più amati del piccolo schermo ed è seguitissima anche sui social. Merito del suo fascino irresistibile e intramontabile.

Non ha bevuto l’elisir di eterna giovinezza, sebbene si sarebbe portati a pensarlo. I suoi scatti su Instagram la ritraggono in immagini di sensualità provocante, i segreti della sua bellezza sono da ricercare altrove.

Merito, senza dubbio, della grande passione che lei nutre per l’attività fisica. I suoi fan lo sanno piuttosto bene: appena può, Justine si dedica a corsa, nuoto, ciclismo e numerosi altri sport, per tenersi sempre in forma.

Justine Mattera si mette a nudo, le rivelazioni inedite

Ora, possiamo saperne qualcosa di più, con un altro traguardo importante per lei tagliato parallelamente ai 50 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Vale a dire, l’uscita del suo libro ‘Just me’. Un libro in cui si mette a nudo e racconta i vari retroscena della sua vita.

Il libro è edito da ‘Cairo Editore’ e può essere ordinato online oltre che acquistato in libreria. Il volume è stato pubblicizzato anche su ‘Striscia la Notizia’, con tanto di ringraziamento da parte di Justine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF Vip 6, uno dei prossimi protagonisti sarà un concorrente di LOL

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Denise Pipitone è viva, la verità è molto vicina”, una gioia per tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Di questo ed altri temi, Justine ha poi parlato nel corso di una intervista con la ‘Gazzetta dello Sport’. Una ulteriore occasione per raccontare di se stessa e del grande valore dello sport nella sua vita.

Gli effetti, sono sotto gli occhi di tutti. Un fisico davvero esplosivo e tonico che continua ad ammaliare i followers. In vista dell’estate, Justine si prepara a incantarci con altri scatti superlativi.