“Una bona da paura”, Laura Chiatti strabilia i fan con una FOTO in intimo

La bellissima Laura Chiatti ha condiviso poco fa una foto incantevole dove si mostra in intimo in un selfie che si è scattata allo specchio: divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

L’attrice di successo nonché di estrema bellezza Laura Chiatti ha condiviso un selfie in cui appare allo specchio del bagno di casa sua completamente in intimo, slip neri e canotta bianca. Gli indumenti indossati sono molto succinti tanto che in mostra c’è il suo lato b da urlo. Gli utenti di Instagram si sono sbizzarriti nel commentare la foto dell’attrice di “Ho voglia di te” e “Manuale d’amore 3”, solo per citare due film più conosciuti che l’hanno vista protagonista insieme ad attori come Riccardo Scamarcio.

C’è chi ha scritto: “Sei una bona da paura” oppure qualcun’òatro ha preso le sue difese dato che Laura Chiatti ha avuto delle critiche da alcuni haters per essere dimagrita troppo: “Io vedo una figa pazzesca con un corpo scolpito da sicuramente degli allenamenti. E in ogni caso basta a dire “sei troppo magra” “troppo grassa” ecc, voi siete troppo e siete troppo pettegoli”, affermando una santissima verità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mara Venier e i suoi pomeriggi d’amore, quanta dolcezza – VIDEO

Laura Chiatti la foto in intimo che lascia a bocca aperta i follower

Per vedere Laura Chiatti in intimo vai su Successivo