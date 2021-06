Laura D’amore, scollatura e spacco vertiginoso per la hostess più avvenente: pazzesca – FOTO

Laura D’amore ancora più seducente su Instagram. La hostess più attraente d’Italia posa con scollatura e spacco vertiginoso e travolge i fan attoniti

Hostess per Alitalia, Laura D’Amore fa volare la fantasia dei fan attraverso il suo profilo Instagram da 787 mila followers. Collage di scatti da togliere il respiro per quanta bellezza riescano a catturare, la pagina dell’assistente di volo vanta un seguito impressionante, complici le misure da capogiro e il viso angelico che vanno a comporre un cocktail di fascino irresistibile.

Tale notorietà le fornisce una seconda professione, quella da influencer, venendo contatta da numerosissimi brand che si appoggiano alla sua richiestissima e apprezzata immagine. Ma potrebbe persino ottenerne una terza: dalle indiscrezioni sembrerebbe scritturata come attrice in una nuova pellicola. Nel frattempo continua a incantare il web, come nell’ultima foto postata sul social, che impedisce di “scorrere” oltre.

Laura D’Amore: “Oltre l’infinito”

Sguardo ammaliante perso all’orizzonte, occhiali da sole che sfiorano il labbro inferiore, capelli al vento: impossibile non soffermarsi sull’ultimo scatto postato su Instagram da Laura D’Amore.

Trasparenze accattivanti sull’abito in merletto e pizzo in black and white, dotato di scollatura mozzafiato. Modello che sulle curve pericolose della hostess più attraente d’Italia diventa perturbante. La cintura del vestito accentua la vita perfetta, che si stringe delineando una meravigliosa silhouette a clessidra, come se fosse disegnata da un artista.

Segue un’altra immagine a figura intera, che celebra la totalità della sua bellezza, dove si può scorgere anche lo spacco che conferisce un tocco ancora più seducente all’outfit estivo, che sa di mare e aperitivi sulla spiaggia.

I fan non possono evitare di commentare la sua esplosiva avvenenza e ammirarla “Oltre l’infinto“, proprio come recita il post di Laura D’Amore, ritratta sullo sfondo della sua splendida e solare Catania.