“L’Isola dei Famosi”, è scontro aperto tra i naufraghi: volano parole grosse

Ennesimo litigio a “L’Isola dei Famosi” ieri sera. Semifinale ad alta tensione tra due concorrenti che hanno alzato i toni

Si avvia ormai verso la conclusione questa edizione de “L’Isola dei Famosi” targata Ilary Blasi. Ieri sera si è svolta la ventunesima puntata del reality show di canale 5 che ha dato il via alla semifinale del gioco. Manca davvero poco alla fine, i naufraghi dovranno resistere per un’altra settimana e poi la prova in Honduras si chiuderà.

Un’edizione non facile questa che non ha brillato negli ascolti e si è contraddistinta per i molti litigi. E anche ieri sera non sono mancati, sebbene si trattasse della semifinale. Valentina Persia e Andrea Cerioli sono ormai ai ferri corti.

“L’Isola dei Famosi”, lite furiosa tra Persia e Cerioli

Una nuova lite ieri sera a “L’Isola dei Famosi”. Il nervosismo ed i battibecchi non hanno risparmiato nemmeno la semifinale del programma. Scontro aperto tra Valentina Persia e Andrea Cerioli che si sono resi protagonisti di un ennesimo litigio.

Tra di loro, durante tutta la settimana, la tensione era stata alta, ed era prevedibile che prima o poi sarebbero esplosi. E così è stato. I due da inseparabili amici pare che nel corso di questa avventura in Honduras stiano raffreddando molto gli animi allontanandosi più che mai.

La comica ha fatto capire di esserci rimasta male in merito al fatto che Cerioli abbia commentato il suo ultimo posto nell’elenco delle persone rimaste in gara come una questione di preferenza.

“Tutte ste paranoie solo per una clip? – la reazione dell’ex tronista – Le ho semplicemente detto una mia impressione, che è poi stata l’idea di tutti. Il fatto che lei poi a me non abbia detto nulla ma sia andata in confessionale a sfogarsi di tutte queste cose non mi piace. Io non indoro la pillola dico quello che penso”.

Pronta la replica di Valentina che lo affonda spiegando che se lei si fosse comportata come lui “veniva già il panico!”. L’influencer non si tiene nulla e passa al contrattacco: “Fai solo la vittima, ti sei rivelata da una o due settimana per la persona che sei”.

Dallo studio Gilles Rocca cerca di intervenire scagliandosi contro la Persia ma Ilary Blasi lo interrompe per non accentuare già i toni troppo accesi.