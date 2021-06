Ludovica Pagani ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui sfoggia tutto il suo fascino. Subito è tripudio di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Top lucido nero, pantaloncini bianchi e capelli spettinati. Questo l’ultimo look sfoggiato da Ludovica Pagani su Instagram. Un outfit con cui l’influencer, classe 1995, osa. Oltre a scoprire il suo fisico incredibile si mostra in una nuova versione. Lo scatto, dall’atmosfera rock, stupisce i fan.

L’influencer, considerata l’antagonista di Diletta Leotta, è seguitissima sui social. Nata a Bergamo, alta 165 cm, dopo aver conseguito il diploma in lingue si è laureata in economia. Di seguito matura esperienza nel settore del giornalismo per approdare poi nel mondo dello spettacolo conducendo svariati programmi. Nota la sua collaborazione a SportItalia. In parallelo porta avanti la carriera da influcencer. Su Instagram è seguita da due milioni di follower. Sotto ogni post condiviso innumerevoli i commenti e le parole di apprezzamento per la sua bellezza e il suo carisma.

Ludovica Pagani, ogni look uno spettacolo di stile

