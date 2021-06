“Love is in the Air” anticipazioni 2 giugno: Serkan ricatta Eda

Love is in the Air anticipazioni 2 giugno: la nuova serie turca che ha conquistato tutti si prepara alla terza puntata. Serkan sottopone Eda ad un terribile ricatto

Nell’episodio di Love is in the Air andato in onda oggi su Canale Cinque, Eda e Serkan hanno promesso di non rivedersi mai più. I due ragazzi, infatti, si sono scontrati grazie ad una casualità ed erano intenzionati ad intraprendere due strade completamente differenti ma il destino sembra avere altri piani per loro. Eda, per dare una mano alla sua amica Melo, si è ritrovata a fare da hostess nell’aereo privato del Bolat.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Purtroppo la sta aspettando un lungo viaggio pieno di colpi di scena e con un finale a sorpresa. La ragazza, infatti, dovrà fingersi di essere la sua fidanzata per far ingelosire la bella Selin. Eda, però, l’ha umiliata davanti a tutti i suoi dipendenti e lei non vuole vederlo più: durante il viaggio in aereo, però, scopre che il misterioso uomo d’affari a cui deve assistere durante il volo è proprio Serkan: come reagirà quando lo scoprirà?

Appena atterrati, la fioraia scopre che il giovane architetto è diretto alla festa di fidanzamento di Selin, la sua ex fidanzata. Serkan lascia Eda sola per tutta la serata, per poi invitarla a fare un giro sulla spiaggia in attesa della fine del party e del loro ritorno a casa: Bolat non è per niente felice di essere presente ma per evitare i pettegolezzi si ritrova a cedere.