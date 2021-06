“Si riparteee”, Luisa Corna sprigiona luce. Conquista i fan con l’annuncio più bello – FOTO

Quanta emozione nell’ultimo post condiviso su Instagram dalla showgirl Luisa Corna, l’annuncio ha rallegrato i molti follower che la seguono.

Cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella. Luisa Corna all’anagrafe riporta 56 anni ma dimostra ancora il fisico e la tempra di una trentenne, bellissima e sensuale come al suo debutto molto anni fa.

Un passato memorabile segnato soprattutto dal suo ingresso nel mondo dello spettacolo attraverso la musica, ancora la sua maggiore passione nonostante il passare degli anni.

Prima a “Sanremo” nel 2002 in coppia con Fausto Leali, poi nei programmi come “Tira e molla”, “Domenica In” o “Sognando Las Vegas”.

Una carriera tutta netta ascesa per lei che è ancora una beniamina per moltissimi fedeli che la seguono sui social dove è molto attiva e condivide momenti personali della sua vita e scatti amarcord del suo passato a volte nostalgico.

Luisa Corna torna con un nuovo progetto, sensuale come non mai

A febbraio scorso è uscito il nuovo singolo dell’album “Le cose Vere”, un progetto rallentato a causa del lockdown che ha bloccato la possibilità di incisione nel breve periodo assieme all’idea di esibirsi dal vivo.

Luisa però è raggiante nel comunicare che grazie alle ultime nuove disposizioni del Governo ora potrà ricalcare il palco di un concerto che si terrà il 5 giugno a Castelraimondo nelle Marche.

Lo comunica con un post molto emozionante: “Si riparteeee! Vi aspettiamo! Un abbraccio a tutti voi! #marche 5 giugno 2021 #musica #concerto”. La foto inserita per raccontare la sua emozione descrive bene questa sua concitazione euforica, lei è sempre bellissima, capelli al vento e uno sguardo magnetico che parla da solo senza mille parole.

I fan sono con lei, “Alla grande!” la incita qualcuno. Un ottimo inizio per Luisa Corna che come moltissime altre artiste non vedeva l’ora di poter tornare ad esibirsi dal vivo dei palchi delle nostre città italiane.