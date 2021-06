Maria De Filippi e quella lite con i prof di “Amici”, epocale

Maria De Filippi come non l’abbiamo mai vista. L’episodio che nessuno si sarebbe aspettato e che rimarrà nella storia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M&S💘 (@maryesabri_fp)

Maria De Filippi è la signora della televisione italiana per eccellenza. Una donna che lavora tanto, attenta, meticolosa, che sa quello che fa. In tv spesso la vediamo seria e forse anche troppo rigida ma in realtà è una donna solare, sempre pronta a cimentarsi in nuove avventure.

Il suo lato scherzoso lo abbiamo conosciuto con “Tu si que vales” ma anche nelle scorse edizioni di “Amici” con gli scherzi nei confronti della sua amica Sabrina Ferilli. E proprio per l’immagine che lei ci ha dato di sé in questi anni che nessuno si sarebbe immaginato di vederla in alcune circostanze esilaranti. Ce n’è una che è veramente degna di nota e resterà indimenticabile.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Isola dei Famosi”, Elettra Lamborghini è sconvolta: “Non ho parole”. I motivi

Maria De Filippi e la lite in tv: esilarante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M&S💘 (@maryesabri_fp)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Giancarlo Magalli dice addio a “I Fatti vostri”? Il saluto gela il pubblico

Maria De Filippi nella sua lunga e brillante carriera ha preso parte veramente a diversi programmi, direttamente studiati e confezionati da lei o anche come ospite d’eccezione, arrivando anche alla conduzione del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti.

Forse non tutti lo ricorderanno ma ha avuto il piacere di condurre anche “Striscia la notizia” sedendosi dietro il famoso bancone insieme a quelli che sono stati due grandi professori di “Amici”: Kledi Kadiu e Garrison Rochelle.

Una puntata epocale e singolare che si è chiusa in un modo che nessuno avrebbe ma immaginato. Una lite vera e propria in diretta tra i tre e suon di torte in faccia. Tutto è iniziato da Garrison che a fine puntata da sotto il bancone ha sfoderato una torta e ha iniziato a lanciarla verso i suoi compagni d’avventura.

Maria De Filippi in un primo momento è rimasta in disparte e ha cercato di scansarsi coprendosi anche il volto con il cappello di Garrison. Poi si è fatta prendere dall’euforia del momento e anche lei è “scesa in campo” nella guerra di torte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M&S💘 (@maryesabri_fp)

Kledi e Garrison si sono scagliati contro di lei e Maria ha dovuto reagire. Ha cercato di coprirsi in tutti i modi ma i due hanno avuto la meglio e l’hanno riempita di panna.