“Matrimonio A Prima Vista”, due ex concorrenti sono insieme. La foto è eloquente e non lascia spazio ad ulteriori dubbi

Da tempo, gli indizi social avevano lasciato trapelare una nuova liaison nel mondo di “Matrimonio A Prima Vista“. Stiamo parlando di Francesca Musci ed Andrea Ghiselli, rispettivamente concorrenti della seconda e della quinta stagione del programma di Real Time. La Musci, nel 2017, si era sposata con Stefano Protaggi, con il quale ha formato una coppia solidissima fino a poco tempo fa, quando i due hanno annunciato la rottura.

Ghiselli, al contrario, ha divorziato con molta rapidità dalla sua sposa Nicole Soria, conosciuta durante l’edizione 2020. Il concorrente, in seguito, aveva intrecciato una relazione con Sitara Rapisarda, anche lei ex volto di “Matrimonio A Prima Vista”: relazione, anche questa, naufragata del giro di breve tempo. Le foto recentemente apparse nelle Instagram stories della Musci, tuttavia, sembrano confermare la liaison tra lei e Andrea.

La relazione tra Francesca Musci e Andrea Ghiselli è ormai venuta a galla. I due ex protagonisti di “Matrimonio A Prima Vista” sembrano aver trovato la felicità insieme, dopo i matrimoni fallimentari con Stefano Protaggi e Nicole Soria. Attualmente, Francesca e Andrea si stanno godendo un viaggio itinerante in giro per l’Italia, e proprio oggi hanno fatto tappa a Napoli.

Come si evince dalle rispettive Instagram stories, i due non si allontanano nemmeno per un istante. Grazie ad uno scatto condiviso dalla Musci, finalmente, i sospetti dei followers sono stati confermati. Francesca e Andrea, mano nella mano, si atteggiano come una vera coppia, mostrandosi uniti e complici. Gli utenti, che non potevano non accorgersi del gesto, lo hanno interpretato come la conferma della loro relazione.

Per Andrea Ghiselli, si tratta della terza partner conosciuta nel contesto di “Matrimonio A Prima Vista”. Gli utenti, felicissimi per la coppia, sperano che la relazione possa durare il più a lungo possibile.