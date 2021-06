Matrimonio a prima vista, finisce la storia d’amore e lui la raccolta con un VIDEO

Un video di 22 minuti che emoziona sin dalle prime battute, toccante e pungente allo stesso tempo. Un addio che i due protagonisti hanno voluto darsi con il cuore.

I due hanno dato l’annuncio condiviso sui social il 27 maggio, un addio raccontato nel modo più dolce che due innamorati potessero dare. Lo abbiamo detto che l’edizione 2020 di “Matrimonio a prima vista” è stata la più controversa della storia del programma, tanti tira e molla e momenti ad alta tensione.

Diverse coppie si sono lasciate e riprese, altre, come quella di Marco Rompietti e Nicole Soria invece si sono trovati e hanno imparato ad amarsi in maniera smisurata. Si sono presi per mano e hanno dato via ad un rapporto idilliaco, la cui enfasi è stata aumentata anche dall’iniziale vicinanza legata al lockdown che li ha costretti a vivere insieme a Milano per qualche tempo.

I fan della coppia però li avevano visti molto distaccati nell’ultimo periodo, tanti gli impegni sopraggiunti e le difficoltà rinvenute lungo il cammino. Hanno deciso di trovarsi a Napoli dove Nicole non era mai stata per viversi un’ultima volta come due persone che sono state importanti l’una per l’altra nella loro crescita personale.

Ieri sera Marco ha spiazzato tutti infine con la pubblicazione di un video sulla sua pagina YouTube che ha commosso il web. Ha raccontato il suo punto di vista in questa relazione, solo emozioni però, nessun’analisi dei perché che hanno portato alla rottura.

“Gli ultimi giorni della nostra relazione”, Marco Rompietti chiarisce la fine della sua storia con Nicole

Nicole pochi giorni fa sui social scriveva: “Perché questi siamo io e Marco: tanto simili e tanto diversi. Ma anche tanto testardi, tanto legati, tanto belli insieme e a volte anche tanto brutti, ma tanto tanto noi. (…) Abbiamo tirato le somme. È andata che ad oggi non riusciamo ad incastrare i nostri sogni, dove vivere, quando fare il grande passo e le nostre aspettative non combaciano”.

Marco Rompietti nel suo video di ben 22 minuti ha ribadito quanto espresso dalla ex e quanto è stata importante Nicole per lui. “Ci siamo visti la prima volta di persona il 13 settembre 2020 a Verona. La notte più folle e speciale della mia vita”.

Racconta delle litigate, dei momenti in cui hanno urlato, riso e pianto, si sono completati e hanno capito di amarsi nonostante tutte le difficoltà. Il tempo però ha chiarito loro che hanno obiettivi diversi, priorità diverse spesso non imputabili e condannabili da chi non le ha vissute in prima persona.

“Questo video ho deciso di realizzarlo per chiudere il cerchio sulla fine del rapporto tra me e Nicole. Qui sono emozioni e non ‘analisi’ dei perché e i come sia finita la nostra relazione. Mi sono messo a nudo perché…sono fatto così e non me ne pento!”

Marco sottolinea che per lui Nicole è stata la cosa più bella di sempre, “è parte di me”. Inutile dire che molte lacrime sono scese alle 25mila persone che in poche ore hanno già visualizzato il video, impossibile non commuoversi di fronte a tante emozioni così condensate e intense.