Melissa Satta, forme da urlo sotto il top trasparente. I fan esultano e le fanno arrivare i loro apprezzamenti espliciti

Melissa Satta ha rallegrato il martedì degli utenti attraverso la pubblicazione di due scatti clamorosi. L’ex velina, dopo l’archiviazione della storia con Kevin Prince Boateng, pare non sia più single. Nella sua vita ci sarebbe l’imprenditore Mattia Rivetti, con il quale la modella era stata fotografata fino a poco tempo fa.

Una vera delusione per molti utenti, che nelle loro fantasie sognavano di conquistare la bellissima Melissa, celebre ex volto di “Striscia la Notizia”. L’ex compagna di Boateng, tuttavia, non manca di stuzzicare l’immaginazione dei numerosi fan che la seguono. A tale scopo, la modella ha pubblicato due scatti da perdere la testa: il top trasparente lascia intravedere le forme spaziali.

Melissa Satta, forme da urlo sotto il top trasparente, i fan esultano – FOTO

Melissa Satta non rinuncia mai all’allenamento, un’attività che il suo lavoro di modella le richiede imprescindibilmente. Sicuramente, il corpo dell’ex velina è parzialmente frutto della buona genetica, ma soprattutto del costante impegno con cui la Satta si allena e si prende cura di sé. Nell’ultimo post pubblicato tramite Instagram, composto da due scatti, Melissa appariva infatti in tenuta sportiva, come se fosse appena tornata da una sessione di workout all’aperto.

Il top bianco, di un tessuto fin troppo leggero e trasparente, lascia intravedere il reggiseno sportivo, che fascia alla perfezione il suo décolleté da urlo. I followers sono rimasti incantati di fronte alla meraviglia del suo fisico: l’addome scolpito e le braccia toniche testimoniano la dedizione con cui Melissa cura il proprio aspetto, con risultati evidenti.

Nei commenti, i fan si sono lasciati andare agli apprezzamenti più disparati. “Stupenda come sempre“, “Non sei bella, di più“, “Esplosiva e basta“: per lei una valanga di complimenti ed oltre 35mila likes al post.