“Mozzafiato”, Elisa De Panicis: il décolleté al sole di Mykonos è illegale – VIDEO

Elisa De Panicis ha condiviso un video mentre è a Mykonos che ha mandato in tilt il web e tutti i fan della bella ex gieffina dell’edizione del reality show dell’anno scorso

La bellissima ex gieffina Elisa De Panicis ha pubblicato un video mentre è al sole di Mykonos e si rilassa in piscina davanti al mare stupendo dell’isola greca. L’atmosfera è di quelle più esclusive e regala ai suoi tanti ammiratori l’immagine di una vera favola. L’outfit non potrebbe essere più perfetto vista la location. Elisa infatti indossa un abito molto corto che riesce a mettere in risalto le sue gambe tornite rese ancora più ammalianti dagli stivali stile cowgirl perfettamente abbinati.

Il vestito inoltre lascia scoperte le spalle già meravigliosamente ambrate grazie agli abbracci del sole greco. La cantante di “Soy Divina” si mostra seduta sulla banchina mentre intorno i colori e il fascino del panorama di Mykonos regalano al suo milione di follower uno spettacolo difficile da dimenticare.

Elisa De Panicis, il video che manda in estasi i follower

