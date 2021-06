“Non ho parole per definirti” Serena Rossi, incantevole in pois – FOTO

“Non ho parole per definirti” Serena Rossi col suo outfit sofisticato mette d’accordo tutti, incantevole.

Serena Rossi è certamente una delle attrici più apprezzate del piccolo schermo. La bellissima napoletana infatti ha mostrato negli anni di essere un’artista completa dedicandosi alla conduzione di programmi firmati RAI come, per ultimo, lo show del venerdì sera in onda sulla prima rete, “Canzone Segreta”.

Ottima cantante e brava doppiatrice, insomma la Rossi vanta un curriculum ricchissimo di esperienze e progetti lavorativi interessanti. Ad aprile un ruolo che l’ha lusingata molto, quello di madrina ad uno degli eventi più importanti per chi svolge il suo stesso lavoro.

“Per un’attrice essere chiamata a rivestire il ruolo di Madrina della Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia è un grande onore” questo è quanto espresso con forte emozione dalla Rossi che riceve l’incoraggiamento e gli auguri da colleghi del calibro di Sandro Milo, Cristina Capotondi e Mariapia Calzone, solo per citarne alcuni.

Parimenti intensa la foto appena pubblicata sui social che ha incantato con la sua classe e quel pizzico di audacia data da quella parte del corpo lasciata senza veli.

Serena Rossi, sul pavimento è pura poesia

“Tono su tono… e pois!” di una bellezza raffinata disarmante…Serena Rossi lascia tutti senza parole. Seduta sul pavimento e a piedi nudi, propone un outfit molto sobrio; un denim blu scuro che si abbina – non si sa se volutamente – alla parete dove l’attrice poggia le spalle ed una blusa a pois. I capelli sono raccolti in una coda bassa con tanto di riga centrale.

“Non ho parole per definirti” scrive un utente, rimasto a bocca aperta per questa visione.

Genuinità simbolo di quella napoletanità che le appartiene, speriamo di rivedere l’artista quanto prima in tv.