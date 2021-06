Orietta Berti: 78 anni oggi da vera diva. Nuovo singolo con Fedez e Achille Lauro

Orietta Berti compie oggi 78 anni. Dopo il suo ultimo successo al Festival di Sanremo, annuncia il nuovo singolo con due icone dei giovanissimi: Fedez e Achille Lauro

Orietta Berti: una carriera che dura da oltre 50 anni, 16 milioni di dischi venduti, un disco di platino, quattro d’oro e due d’argento. Non solo cantante ma anche personaggio televisivo amatissimo. Compie oggi 78 anni l’Usignolo di Cavriago.

L’abbiamo vista competere con successo durante l’ultimo Festival di Sanremo. Ha partecipato con il brano dal titolo Quando ti sei innamorato che sfiora su YouTube 1 milione di visualizzazioni. Ha raggiunto la nona posizione, scavalcando colleghi ben più gettonati dai bookmakers.

Ha regalato alla storia della musica italiana brani simpatici o iconici come Fin che la barca va, Tipitipitì, La vedova bianca, Per scommessa.

Non solo musica nella sua vita: è una gradita e fine opinionista e si è messa alla prova nel ruolo di concorrente in programmi celebri come “Ballando con le Stelle” e “Celebrity MasterChef”. E’ sposata dal 1967 con Osvaldo Paterlini dal quale ha avuto i due figli Omar (1975) e Otis (1980).

É giunta poche ore prima del suo 78° compleanno una notizia incredibile sul prossimo passo nella sua carriera.

Orietta Berti: la svolta trap nella vita della cantante

Il Festival di Sanremo non è solo una vetrina per le prossime avventure musicali dei cantanti in gara, è anche un’occasione per stringere e consolidare amicizie e far nascere collaborazioni.

Quella di cui è stata data notizia poche ore fa, di certo, non se l’aspettava nessuno. Dal palco dell’Ariston a futuro tormentone dell’estate 2021. Così Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro hanno diffuso le prime immagini che li ritraggono insieme durante la creazione del video clip del loro singolo d’imminente uscita. S’intola Mille e potremo ascoltarlo da venerdì 11 giugno.

Grande attesa che vede tre artisti così diversi per stile, sonorità ed età. Sicuramente verrà fuori un prodotto interessante. Fa piacere vedere Orietta Berti sperimentare con idee fuori dalla sua comfort zone, segno di grande apertura mentale e versatilità creativa.

La Berti ha recentemente mostrato la sua vicinanza anche ad altri esponenti, amatissimi dal pubblico dei più giovani, ossia i membri del gruppo rock Maneskin. É stata tra i primi a congratularsi con loro per la vittoria all’Eurovision Song Contest in diretta durante la trasmissione “Che tempo che fa”.