Rosaria Cannavò, tornata in Italia, ci regala ancora un momento della sua esperienza in Honduras: bella e sensuale

È stata una dei naufraghi dell’edizione 2021 de “L’isola dei Famosi” ma nella scorsa puntata è stata esclusa definitivamente. Il pubblico ha preferito salvare le altre due concorrenti che erano in nomination, Fariba Tehrani e Isolde Kostner.

Parliamo di Rosaria Cannavò che ha subito una doppia e consecutiva eliminazione. Ha dovuto lasciare prima la Palapa e poi anche Playa Imboscadissima. Il televoto l’ha voluta fuori dal gioco senza darle la possibilità di rimanere sull’isola segreta.

E così la showgirl, ballerina e influencer che si è fatta conoscere al grande pubblico per aver ballato in alcuni programmi cult come “Paperissima” e “Sarabanda”, è tornata in Italia. Prima di abbandonare l’Honduras Rosaria Cannavò ha lasciato il suo “bacio di Giuda”: nomination per Miryea Stabile che “non si espone”.

Rosaria Cannavò, bikini strepitoso: che fisico

Ci regala un ricordo incandescente Rosaria Cannavò su Instagram. L’ex naufraga, tornata in Italia, per ricordare a tutti l’appuntamento di ieri sera con la semifinale de “L’Isola dei Famosi”, ha scelto uno scatto che è piaciuto molto.

Foto in bikini della sua esperienza in Honduras che mette in evidenza il suo fisico, bello e sensuale nello stesso tempo.

Abbronzatissima, con i capelli ricci naturali e lunghissimi, è stata immortalata mentre cammina sulla spiaggia con dei ricci di mare in mano. Un bikini bicolore accentua i suoi punti forti. Decolleté generoso che si fa ben notare e un addome scolpito. Tutto il resto non è assolutamente da meno.

“Mi raccomando stasera tutti sintonizzati 🏝💜 @isoladeifamosi 💜🏝” scrive a corredo del suo scatto e in breve tempo arrivano tanti commenti per lei. Baci, cuori, emoticon con gli occhi a cuore, e tanti bei complimenti.

Tra questi c’è chi la definisce “una perla” e chi ricorda che la sera non sarà in studio ma spera di poterla vedere nella prossima puntata del reality di Canale 5, l’ultima. Vedremo nel gran finale chi si aggiudicherà la vittoria.