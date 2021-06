“Una bambola” Rossella Fiamingo e il primo piano ai confini con l’arte: incantevole – FOTO

Rossella Fiamingo, atleta straordinaria in uno scatto da modella. L’eccezionale schermitrice sfodera la sua bellezza che colpisce come la sua spada: un incanto

Medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro, e due volte consecutive medaglia d’oro nella spada individuale ai mondiali di scherma di Kazan 2014 e di Mosca 2015, Rossella Fiamingo è un’atleta da record.

Passione che coltiva fin dalla tenera età, la scherma rappresenta per lei l’amore più grande, che è riuscita a portare persino nella sua tesi di laurea in Dietistica, conseguita a maggio 2020 durante il lockdown sul ruolo della dieta nel suo sport.

Ma anche il 2021 rappresenta un anno cruciale, per l’Olimpiade di Tokyo che si sarebbe dovuta tenere l’anno scorso, ma che è stata rimandata per via della pandemia. Il momento tanto atteso si avvicina, e si svolgerà tra il 24 luglio e il 1 agosto al Makuhari Messe.

Resta attiva su Instagram per condividere le sue emozioni con i fan, che la apprezzano come atleta e umanamente, ammirandone anche l’innegabile bellezza. L’ultimo scatto pubblicato ne dimostra la potenza, in un primo piano ai confini con l’arte.

Rossella Fiamingo, romantico primo piano

Rossella Fiamingo sfodera la sua bellezza, che colpisce quanto la sua spada sui social, in uno scatto che ne evidenzia il naturalissimo fascino. Lo sguardo regna sovrano sul primo piano, nel castano più dolce e intenso esistente che tinge gli occhi grandi dell’atleta, dove perdersi è inevitabile.

Il perfetto ovale del suo volto è lasciato scoperto dal raccolto romantico e femminile, leggermente spettinato, dove ricadono delle ciocche che rendono ancora più magnetico il viso. Il bianco candido esalta il suo incanto, in un elegante e sofsticato effetto che restituisce allo spettatore un’immagine di armonia e pace.

Tripudio di like per la modella e conquista il social, che si stringe insieme a lei in attesa della grande sfida e per fornire tutto il sostegno necessario.