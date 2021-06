“Sei una pazza”, Shaila Gatta si scatena sui social, l’ultimo REEL è già virale

La velina ha postato un video molto divertente che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan sui social, vedere per credere.

Sheila Gatta terminerà il programma assieme alla collega Mikaela Silva il prossimo 12 giugno con all’attivo 903 puntate in quattro edizioni. La velina mora di “Striscia” però al momento non pensa ancora ai saluti finali da fare al pubblico a casa che la segue con devozione da molto tempo.

Ha pensato bene invece di godersi il caldo sole di Barcellona dove è volata tre giorni fa assieme all’amica infermiera e ex gieffina Maria Falconieri. Un addio al nubilato molto sobrio senza tanti fronzoli, con loro solo il fratello di Maria, Luca, che veglia su di loro in questi giorni pazzi.

Shaila sui social non sta lesinando riguardo post e stories su Instagram, ha già condiviso diverse istantanee del soggiorno in cui abbiamo avuto modo di vederla in piscina e in giro per la città come una perfetta turista in tenuta sportiva. Inoltre ieri sera prima di andare a dormire ha voluto regalare ai fan una sorpresa unica, con un reel davvero esilarante.

Shaila Gatta strepitosa, l’imitazione di Ciro è un successo

